"Oplichting? Nooit iets van gemerkt"

SANDER BRAL & BJORN MAECKELBERGH

3/04/17 - 05u00

© Photo News.

THE SKY IS THE LIMIT Zo moeder, zo dochter. Nadat de vriend van 'The Sky Is The Limit'-gezicht Melissa Van Hoydonck recent enkele dagen in de cel zat, staat de jarenlange partner van haar moeder Yolande morgen terecht voor de Antwerpse strafrechter. Als vastgoedmakelaar zou hij systematisch voorschotten in eigen zak hebben gestoken. "Nooit iets van gemerkt", zegt Yolande.