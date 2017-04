Wéér is moord op jonge vrouw een mysterie

BJM/JEW

3/04/17 - 05u00

© Facebook.

Eén groot mysterie. Dat is de dood van Joyce Sparenberg (28) uit Gent. De politie vond de jonge vrouw vrijdag dood in haar appartement op de zesde verdieping, nadat iemand had gebeld omdat er vier verdiepingen lager een enorm bloedspoor op een deur zat. "Niemand kan verklaren waarom net Joyce dood moest", zegt haar papa Yves.

Yves Sparenberg uit Antwerpen nam gisternamiddag in het mortuarium afscheid van zijn dochter. "Joyce zag er verschrikkelijk uit", zei hij achteraf. Meer kon hij er niet over zeggen. Het staat vast dat Joyce Sparenberg een gewelddadige dood stierf. Maar hoe: dat is ook voor haar vader één groot vraagteken. Hij hoopt dat er snel een doorbraak komt en dat hij niet - zoals de familie van de in januari in Knokke vermoorde Sofie Muylle - vooral met vragen achterblijft.



Vermoedelijk stierf Joyce Sparenberg vorige week woensdag al. Volgens buurtbewoners zat er al sinds die dag een grote veeg bloed op een deur naar de lift op de tweede verdieping. Het bloed zit er vlak boven de klink en loopt van in het midden van de deur tot helemaal op de zijkant. Toch duurde het tot vrijdagochtend voor één van de bewoners de politie alarmeerde over die lugubere vlek. Niet veel later vonden speurders het lichaam van de jonge vrouw. Haar flat en het hele appartementsgebouw werden uitgekamd. Het parket wil niet kwijt of er een verband is tussen het bloedspoor en het slachtoffer. "Alles wordt momenteel onderzocht", aldus woordvoerster Caroline Jonckers.



"Joyce nam het leven in volle glorie", zegt haar papa Yves Sparenberg. Lees in onze Pluszone, exclusief voor abonnees, hoe hij op het plotse, gewelddadige overlijden van zijn dochter reageert. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!