Het effect-Erdogan: +123% asielaanvragen in ons land

De Turkse politieke situatie is wel degelijk geïmporteerd in ons land. Dat blijkt uit cijfers die uw krant verzamelde. Sinds de mislukte coup is het aantal asielaanvragen gestegen met liefst 123%. En al 80 Belgen werden het slachtoffer van een haatmisdrijf.

Premier Michel zweert dat België niet zal dulden dat het Turkse conflict onze grenzen oversteekt, maar daarvoor is het al te laat. Niet alleen moest de KU Leuven al naar de Turkse ambassade om zijn studenten te verdedigen tegenover president Erdogan, ook veel 'gewone' Belgen en verenigingen zagen de voorbije maanden hun vrijheid en veiligheid bedreigd als gevolg van het beleid in Ankara. Sinds men daar beslist heeft dat alle volgelingen van imam Fethullah Gülen terroristen zijn, is het aantal incidenten in Belgische wijken fors toegenomen. De politie verwerkte na de mislukte staatsgreep in Turkije al iets meer dan tachtig pv's van Turkse Belgen die het slachtoffer werden van haatmisdrijven en doodsbedreigingen. Dat zijn er gemiddeld twee per week.



Ook het aantal Turken dat in ons land een veilig onderkomen zoekt, is explosief gestegen. Cijfers van het kabinet van staatssecretaris voor Asiel & Migratie Theo Francken (N-VA) stellen dat er de voorbije acht maanden al 678 Turken een asielaanvraag hebben ingediend. Dat is meer dan in 2015 en 2014 samen en een stijging met 123% tegenover vorig jaar.



