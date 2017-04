Vader verongelukte amazone: "Paarden waren haar leven. Helaas is haar eigen paard haar dood geworden"

BJORN MAECKELBERGH & BIRGER VANDAEL

3/04/17 - 05u00

Jelle Mentens sterft tijdens val met paard. © Facebook.

Amazone Jelle Mentens (31) uit Lummen is gisteren gestorven nadat ze midden in een wedstrijd van haar paard viel en slecht neerkwam. "Een stom ongeval", zegt haar vader Alfons Mentens (66). "Paarden waren mijn dochters leven. Jelle reed van kleins af en had nu zelfs een job waarin ze met paarden werkte. En dan wordt net haar eigen paard haar dood..."

© Louie Wouters. Jelle Mentens was amper zeven toen ze voor het eerst met pony's en paarden reed. Ze kreeg het met de paplepel ingegeven. Haar vader Alfons - een fokker - heeft meer dan dertig jaar ervaring op de teller als ruiter in eventingwedstrijden. Bij die discipline moeten ruiters een dressuurproef, een springparcours en een terreinproef afleggen. Het meest spectaculaire is die terreinproef, of 'cross country'. Daarbij moeten de ruiters in een bos en door weilanden verschillende hindernissen - zoals een waterbak, boomstammen of een picknicktafel - overwinnen.



Lees ook Amazone (31) sterft na val van paard tijdens wedstrijd

Nicola Philippaerts mikt op toptiennotering

Man waagt zich op paardenrace aan de gok van zijn leven, maar verliest half miljoen pond