Zuurlek: derde drama in 3 jaar voor boerin

Door: redactie

2/04/17 - 19u51 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

Specialisten gaan onderzoeken of de tank waaruit vrijdagavond in Zevekote salpeterzuur lekte, wel degelijk dat product mocht bevatten. Duizend mensen moesten die avond geëvacueerd worden. De eigenares van het bedrijf vertelt voor onze camera dat de tank gloednieuw was en dat het de eerste keer was dat ze het zuur gebruikte in haar bedrijf.