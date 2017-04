"Al meteen blazen na Ronde"

Door: redactie

3/04/17 - 09u43 Bron: Eigen berichtgeving, vtmnieuws.be

© Ronny De Coster.

video Bij de Ronde van Vlaanderen hoort voor velen ook een koude pint. Maar meteen na het einde van de Ronde moesten heel wat mensen al blazen.

"We hebben hier toch een aantal mensen gezien die niet meer op hun benen konden staan", vertelt VTM NIEUWS-journaliste Aagje Vanthomme. "De politie was er al vroeg bij. In Geraardsbergen bijvoorbeeld moesten chauffeurs meten na de Ronde blazen. Tot nog toe blies al 6 procent positief, dat is een kleine stijging tegenover vorig jaar."



Bij een alcoholcontrole op N60 in Gavere (foto) zijn 14 van de 64 gecontroleerde bestuurders (20 procent) tegen de lamp gelopen. 12 chauffeurs bliezen positief en moesten hun wagen enkele uren langs de gewestweg laten staan. Twee daarvan moesten hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen achterlaten bij de politie. Nog twee andere chauffeurs bliezen alarm.