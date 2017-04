Door: redactie

2/04/17 - 14u02 Bron: vtmnieuws.be

video

Morgen gaat in Gent het circulatieplan van start. Het verkeer zal daardoor een drastische wending nemen: de voetgangerszone in het centrum wordt groter en de stad wordt ingedeeld in zes verschillende zones waarbij je enkel via de stadsring kunt switchen van zone tot zone.