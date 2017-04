Door: redactie

Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt wil zo snel mogelijk de Opvolgingscommissie Buitenlandse Operaties van de Kamer samenroepen als bevestigd wordt dat er burgerslachtoffers gevallen zijn bij Belgische luchtaanvallen in het Iraakse Mosul op 17 maart. Hij reageert daarmee op berichten van The Guardian, waarin gezegd wordt dat het Pentagon de betrokkenheid van het Belgische leger in een rapport zou bevestigen.