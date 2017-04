Door: redactie

Er is nooit een formeel verbod van het parket geweest om te communiceren over de man die met hoge snelheid over de Meir raasde. Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever in de studio van VTM NIEUWS. "Wij hebben die dag de boodschap afgestemd met het parket", zegt De Wever. "We hebben de eindversie doorgestuurd naar het parket en daarna niks meer gehoord." Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zei in het parlement nochtans dat dat verbod er wel was.