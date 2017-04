Babysitten of huiswerk maken: ook in ons land zijn er misbruiken met parlementair medewerkers

Jill Casters

Politici die familieleden spookjobs geven of een buitensporig hoog loon uitkeren: van toestanden zoals in Frankrijk blijven we in België gespaard, blijkt uit onderzoek van Le Soir. Maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen misbruik wordt gemaakt.

In ons land blijken de meeste parlementair medewerkers hard te werken, zonder buitensporig salaris. Dat besluit de krant uit gesprekken met een twintigtal (gewezen) parlementair medewerkers en politiek adviseurs. Toch komen ook bij ons mistoestanden voor.



Om te beginnen is de situatie verre van duidelijk omdat het statuut van parlementair medewerkers nauwelijks gereguleerd is. Ze ondertekenen een contract met hun parlement, fractie of volksvertegenwoordiger en ontvangen een vergoeding op basis van hun diploma en anciënniteit. Wat ze niet krijgen, is een precieze omschrijving van de functie die ze zullen uitvoeren.