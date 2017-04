Twee lijken uit Antwerpse Schelde gehaald

Sander Bral

2/04/17 - 12u30 Bron: eigen berichtgeving

© Marc De Roeck.

Vanochtend rond half tien is een drenkeling gespot in de haven van Antwerpen ter hoogte van de Kragenweg. Het levenloze lichaam werd door de hulpdiensten uit het water gehaald tussen het Leopolddok en het Hansadok. Het lichaam is vlak achter de zeeboot City of Antwerp van het bedrijf Abu Merhi Lines gevonden. Zeevaartpolitie en parket kwamen ter plaatse. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niks bekend. Ook vannacht werd er in Antwerpen een lichaam uit het water gehaald. Toen uit het Kattendijkdok aan de Rijnkaai. Of er een verband is tussen beide zaken, moet nog blijken.