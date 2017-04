Gewezen schooldirecteur die N-VA'ers vergeleek met nazi's naar correctionele voor smaad en eerroof

Marc De Venter

Ronse Eddy Desmet, de gewezen directeur van de Ronsese Dr Decrolyschool van het Gemeenschapsonderwijs , is door de Oudenaardse Raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank wegens smaad en eerroof aan de N-VA. In oktober van 2015 had hij in een mail aan minister Liesbeth Homans het N-VA-standpunt over de opvang van asielzoekers fel gehekeld.