Welk probleem? Ludo Van Campenhout volgt de Ronde gewoon op café

David Acke

2/04/17 - 09u15 Bron: eigen berichtgeving

© Benoit De Freine.

Binnen enkele ogenblikken worden de eerste ploegen van de Ronde van Vlaanderen in Antwerpen voorgesteld. Burgemeester Bart De Wever en schepen van sport Ludo Van Campenhout heetten de Ronde welkom op "de mooiste Grote Markt van de wereld."

Op de vraag van Linde Merckpoel waar De Wever gaat kijken antwoordde hij "gewoon thuis, dat is nog altijd de beste plek om de koers te volgen." Van Campenhout antwoordde minder strategisch: "Goh hier ergens op café, denk ik," wat het publiek wel kon smaken, gezien het recente nieuws over het drankprobleem van de schepen. De Wever was minder opgezet met de uitspraak. Zijn gezicht sprak boekdelen.