Een zachte lentedag voor de Ronde

2/04/17

Het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog, met regelmatig wat zon bij maxima rond 15 of 16 graden. Na het verdwijnen van het ochtendgrijs komen er opklaringen en in de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken. Aan zee is het vrij zonnig. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden. De noordwestenwind waait zwak of matig, zo meldt het KMI.