"De échte Peter Pan ligt begraven in West-Vlaams dorpje Voormezele"

Christophe Deconinck

1/04/17 - 22u46 Bron: Eigen berichtgeving

© DCH.

"Weinig mensen weten dat, maar de echte Peter Pan ligt begraven in Voormezele." Aan het woord is Paul Foster, die in 8 jaar 23 boeken heeft geschreven over de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog die in de Westhoek begraven liggen. In zijn laatste boek reconstrueert hij onder andere het leven van de jonge Britse soldaat George Llewelyn Davies, die model stond voor de figuur van Peter Pan.

Auteur Paul Foster woont en werkt vanuit zijn caravan op de Kemmelse Camping. © Eric Flamand. Als een kluizenaar in zijn caravan, tussen torenhoge stapels boeken, zo slijt Engelsman Paul Foster (58) al acht jaar zijn dagen op Camping Ypra in Kemmel. En toch is hij nooit alleen, want Paul laat zich omringen door talloze gesneuvelde soldaten wiens verhalen opgetekend staan in de duizenden boeken die hij in de loop der jaren heeft verzameld. Stapels boeken, waaruit hij de meest opmerkelijke verhalen distilleert en reconstrueert.

Passie George Llewelyn Davies, de jongen die model stond voor Peter Pan. © DCH. Zopas is zijn 23ste boek - The Kemmel Sector - van de persen gerold. "Daarin heb ik 265 portretten geschetst van jongens die hier in de buurt begraven liggen", legt hij uit. Zijn fascinatie voor de Eerste Wereldoorlog kreeg hij dankzij de verhalen van zijn grootvader, die zelf heeft meegevochten aan de Somme en meermaals aan de dood wist te ontsnappen.



"Mijn grootvader is gewond geraakt aan de Somme en in Passendale, maar keerde steeds weer terug naar het front. Toen ik als kleine jongen onschuldig bij opa en oma in bed sprong, viel het me op dat zijn been groen en blauw zag. Dat zit nog vol shrapnel (granaatscherven, nvdr) uit '14-'18, vertelde hij toen heel gewoontjes. Maar behalve met mij wou daar met niemand over praten. Na zijn overlijden heb ik zelfs aan mijn moeder moeten vertellen wat hij eigenlijk allemaal had meegemaakt."



Paul spreekt een aardig mondje Nederlands en hoewel hij al sinds zijn vijfde in Vlaanderen woont, schrijft en spreekt hij nog altijd liefst in het Engels. "Omdat mijn moeder ernstig ziek was, werd ik als kind geadopteerd door de familie Vandevelde uit Lichtervelde, de uitbaters van Sima Tours. Na mijn professionele carrière als zelfstandig marketeer in Brussel, besloot ik mij hier in het Heuvelland terug te trekken om mijn leven te wijten aan mijn passie: de Eerste Wereldoorlog.



Ondertussen weet ik elk oorlogsgraf, elk monument met mijn ogen dicht te vinden. Overal waar je komt, zie je namen van gesneuvelde soldaten met een datum erbij. Maar zo'n naam alleen vertelt ons niets. Ik zie het als mijn taak zoveel mogelijk van die verhalen te achterhalen en de namen een gezicht te geven. Zodat we ze nooit zullen vergeten.



Slechts weinig mensen weten bijvoorbeeld dat de echte Peter Pan - de Engelse soldaat George Llewelyn - in Voormezele begraven ligt en dat ook zijn broertjes model stonden voor personages in het boek. Denk maar aan Jan, Michiel en de verloren jongens, die ook in het Disneyverhaal voorkomen. Dat waren in realiteit vijf broers die de schrijver James M. Barrie persoonlijk heeft gekend."

24ste boek George Llewelyn Davies (rechts) en zijn broers, wiens namen voor eeuwig blijven verder leven in het verhaal van Peter Pan: baby Nicholas (in de armen van zijn vader Arthur), Jack, Michael en Peter. © DCH. Paul werkt gemiddeld acht maanden aan een boek. "Ik sta op om 5.30 uur en sla pas tegen valavond mijn naslagwerken dicht", verklaart de auteur, die ondertussen al aan zijn 24ste boek bezig is. Je kunt zijn laatste werken The Kemmel Sector en Behind the Lines at Brandhoek bestellen op www.remembering1418.com. Ze zijn onder andere ook te koop in de museumshop van het In Flanders Fields. Beide zijn uitsluitend in het Engels verkrijgbaar.