video In Oostende is een huis geopend voor kinderen en jongeren die niet altijd thuis terecht kunnen. Het is een initiatief van jeugdorganisatie Habbekrats, met de financiële steun van de Rode Neuzen-actie van 2015. Zij wilden met de opbrengst een warm huis oprichten en dat is er nu.