1/04/17

VTM NIEUWS-journaliste Nathalie Dyck heeft foto's kunnen maken van de tank (zwart-wit) die gisteren aan de oorzaak lag van de giftige salpeterzuurwolk in Zevekote. "Zowel de cameraman als ik hebben prikkende ogen en een zure smaak in de mond. We staan natuurlijk wel vijf meter van de tank."