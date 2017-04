Nieuwe fietsbrug sluit missing link op fietsostrade Antwerpen-Mechelen

Bewerkt door: mvdb

1/04/17 - 18u31 Bron: Belga

Goed nieuws vr fietsers in A. nieuwe #fietsbrug aan Berchem station over de Singel ligt er.Nog even geduld vr opening pic.twitter.com/XXHVhGlR3P — dirk lauwers (@Dirk_Lauwers) April 1, 2017

Berchem (Antwerpen) In Antwerpen is zaterdagmiddag met succes een grote fietsbrug geplaatst over de Singel. De brug maakt fietsen vlotter voor duizenden gebruikers van de fietsostrade Antwerpen-Mechelen. Ook zorgt het kunstwerk voor een vlotte aansluiting op de fietsparking aan het station Antwerpen-Berchem. In het najaar wordt de brug in gebruik genomen.