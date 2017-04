Winkelbediende gewond bij gewelddadige diefstal in Delhaizefiliaal

Door: FT

De overval vond plaats in het Delhaizefiliaal op het Marktplein in Beerse.

beerse Een verkoopster is deze middag gewond geraakt bij een gewelddadige diefstal in een Delhaizefiliaal in Beerse, Antwerpen. Twee mannen probeerden enkele flessen drank te stelen, maar dat probeerde de vrouw te verhinderen. Het duo kon ontkomen. De politie regio Turnhout zoekt getuigen.

De winkeldiefstal vond plaats bij de Delhaize-supermarkt aan het Kerkplein in Beerse. Twee mannen die enkele flessen sterke drank wilden stelen, hebben een winkelmedewerkster deze middag verwond toen die de dieven probeerde tegen te houden. De mannen zetten het op een lopen en reden weg in een witte bestelwagen met slaapcabine en (licht)blauw zeil. Aan de camionette, waaraan ook een aanhangwagen bevestigd was, hing een buitenlandse nummerplaat met vermoedelijk zwarte cijfers en letters op een witte achtergrond.



De politie is momenteel op zoek naar getuigen. Eén van de daders was een grote, kale man. Hij droeg donkere kleding en witte sportschoenen. Zijn kompaan was ongeveer 1,80m groot, had korte blonde haren en droeg een rode bodywarmer en blauwe trui. Heeft u deze mannen opgemerkt of heeft u meer informatie over het voertuig waarmee de verdachten zijn weggereden? Bel dan meteen naar de politie Regio Turnhout via het gratis nummer 0800/25.101.