Door: redactie

1/04/17 - 13u45 Bron: vtmnieuws.be

video

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de begrotingscontrole 2017. Er is een licht begrotingsoverschot van 145 miljoen euro. De regering legt ook een buffer aan van 100 miljoen en investeert 45 miljoen euro in nieuw beleid. Dat heeft de Vlaamse regering zelf aangekondigd tijdens een persconferentie vanavond.