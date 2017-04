Betonblokken, 900 agenten en 2.500 stewards: dit wordt de strengst beveiligde Ronde ooit

Door: FT

1/04/17 - 14u17 Bron: vtmnieuws.be

Een beeld van vorig jaar: agenten controleren elke rugzak. Dit jaar worden ze niet toegelaten langs het parcours. © Ronny De Coster.

video De 101ste editie van de Ronde van Vlaanderen wordt de strengst beveiligde ooit. 900 agenten staan morgen in voor de veiligheid van de renners en het publiek, samen met 2.500 stewards en veiligheidsagenten.

De organisatie van de Ronde van Vlaanderen neemt extra maatregelen tegen terreurdreiging. Rugzakken zijn opnieuw verboden, maar hier en daar zullen ook betonblokken of andere hindernissen worden opgetrokken om terroristische aanslagen zoals in Nice, Berlijn of Londen te vermijden. Bepaalde zones zullen vooraf ook gecontroleerd worden op explosieven.



Op plaatsen waar veel mensen de koers volgen, zullen de veiligheidsmaatregelen het strengst zijn. "Er zal worden gewerkt met zeventien veiligheidszones", vertelde Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers eerder deze week.



"Er geldt onder meer een rugzakkenverbod en bezoekers kunnen ook gefouilleerd worden. Bij de agenten is er een verhoogde waakzaamheid. We hebben vorige week in Antwerpen nog gezien hoe belangrijk dat is. Er zal bovendien een vliegverbod gelden boven het traject van de Ronde. Enkel de helikopters van de federale politie en de tv krijgen toegang tot het luchtruim boven de koerskaravaan." In sommige gemeenten zijn drones verboden in een zone van 500 meter langs het parcours. Hetzelfde geldt voor luchtballonnen.