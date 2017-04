Gifwolk in West-Vlaanderen: wat met dieren, groenten en bodemwater?

KV

In de regio die ontruimd werd door het groot salpeterzuurlek in de buurt van het West-Vlaamse Gistel liggen verschillende boerderijen. Alle inwoners van Zevekote en Sint-Pieters-Kapelle werden elders ondergebracht, maar de dieren konden niet worden geëvacueerd. Het salpeterzuur is voor dieren echter net zo gevaarlijk als voor de mens.

De dampen zijn ook voor dieren irriterend en schadelijk wanneer ze geïnhaleerd worden. Dat kan leiden tot interne brandwonden in de longen, de slokdarm en de maag. Ook de ogen kunnen hard beginnen prikkelen. Tijd om de dieren te evacueren was er echter niet: de hulpdiensten zorgden er in eerste instantie voor dat de bevolking in veiligheid werd gebracht.



Volgens de eerste metingen gaat het niet om dodelijke concentraties salpeterzuur en zullen dieren er niet aan sterven. Er is uiteraard wel bezorgdheid om de volksgezondheid. Het voedselagentschap FAVV en de VMM doen morgen metingen op de waterkwaliteit, de gewassen en het (melk)vee.



Momenteel kunnen er uit de getroffen regio geen dieren, planten, dierlijke of plantaardige producten voor consumptie vrijgegeven worden. Dat kan pas nadat het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) een positieve uitspraak over de veiligheid van het voedsel doet.



Aan particulieren wordt aangeraden om niets te nuttigen van eigen kweek als ze in de risicozone wonen. Ook putwater mag niet genuttigd worden alvorens er een positieve uitspraak is van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).



Op dit moment is nog geen duidelijkheid of er dieren moeten worden afgemaakt en er zones moeten worden ingesteld waar ze niet mogen grazen. In overleg met het FAVV zal worden nagegaan wat beste maatregelen zijn voor dieren en de (tuin)groenten. Daarover volgt later meer info.