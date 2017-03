Salpeterzuur kan dodelijk zijn: alles wat je moet weten over wat de gifwolk zo gevaarlijk maakt

Door: redactie

31/03/17 - 22u41

© Bart Boterman.

Salpeterzuur is de straatbenaming voor waterstofnitraat en kan erg gevaarlijk zijn wanneer het vrijkomt. Dat legt toxicoloog Jan Tytgat uit. "Die dampen werken irriterend en beschadigend op de longen wanneer ze geïnhaleerd worden."

"Je krijgt dan interne brandwonden, ook aan de slokdarm en de maag. Dat komt omdat het salpeterzuur bepaalde eiwitten die in de longen zitten, kapotmaakt. Op die manier kan je in ademnood komen en in theorie zelfs sterven."



Ook bij minder zware inhalatie kan salpeterzuur voor irritatie zorgen. "Duidelijke prikkeling, tijdelijke blindheid, ogen vol vocht, ... Salpeterzuur lost graag in water op, vandaar", legt Tytgat uit.



"Je moet hopen dat die wolk door wind en verdunning opstijgt naar hogere luchtlagen en zichzelf oplost. De brandweer moet ook zo snel mogelijk een watergordijn spuiten zodat al die dampen in geconcentreerde vloeistof kan opgevangen worden."



"Dat is echter niet zonder gevaar, want die dampen kunnen explosief worden als die in contact komen met bepaalde chemicaliën. Ook als je effectief met soort van watergordijn laat neerdruppelen, ga je zeker lokaal verzuring van de bodem krijgen. Het is een sterke oxidator, het kan dus met veel materialen reageren. Dat kan tot schadeclaims leiden door mensen wiens auto of huis aangetast worden."



"Eens de bron weg is kan de situatie vrij snel normaliseren. Als je geen verdamping meer hebt, kan je veronderstellen dat de giftige dampen binnen een paar uur genoeg verdund zijn en naar hogere luchtlagen zijn gestegen."