Twitteraars hekelen gebrek aan crisiscommunicatie

MVDB

31/03/17 - 22u53

Gemeente #Gistel in België heeft enkel kort bericht op website, maar geen social mediakanaal actief #crisiscommunicatie #salpeterzuur pic.twitter.com/xKpZ5xvPr8 — Koen van Tankeren (@koenvantankeren) March 31, 2017

Salpeterzuurlek Het salpeterzuurlek in Zevekote (Gistel) zorgt op Twitter voor een pak berichten waarin het gebrek aan crisiscommunicatie aan de kaak wordt gesteld. Op de overbelaste site van de gemeente Gistel is enkel een kort bericht te lezen waarin staat dat omwonenen de ramen en deuren moeten sluiten. Rond 22.30 uur is er nog steeds geen telefoonnummer operationeel. In totaal zijn tot nu toe zo'n 600 mensen uit Zevekote en 350 mensen uit het naburige Sint-Pieters-Kapelle, een deelgemeente van Middelkerke, geëvacueerd.

Het lek is nog niet gedicht, en belangrijk om weten is welke richting de wind komende uren uitgaat, met eventuele nieuwe evacuaties tot gevolg. Volgens een twitteraar neemt de wind in de komende uren iets in kracht toe. Wind in #zevekote #gistel nu uit O tot OZO en geleidelijk weer iets in kracht toenemend. Komende uren ZO, tegen de ochtend ruimend naar Z. — Gert Coone (@GertCoone) March 31, 2017

Op de sociale media (twitter en facebook) van de lokale politie Kouter is er nog geen enkel bericht over het salpeterzuurlek gestuurd. Cindy Flameyn stuurde daarover een niet mis te verstane tweet de wereld in. Chapeau en dikke merci aan @PolitieKouter voor ons via fb op de hoogte te houden over de omstandigheden in #zevekote #gistel !! — Cindy Flameyn (@flameyntje) March 31, 2017