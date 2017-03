Door: redactie

31/03/17 - 21u10 Bron: vtmnieuws.be

Andy, Laurens, Glen, Jannes, Jelle, Kai, Joost, Lennart en Wytse trappen een spannende derde liveshow van The Band af met 'Wit Licht'. Deze single bracht Marco Borsato uit in 2008 naar aanleiding van de gelijknamige film. De plaat werd een succes in Vlaanderen en Nederland en hopelijk brengt hij onze jongens vanavond evenveel succes!