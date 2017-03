Vlaamse regering bereikt akkoord over begroting

RVL

31/03/17 - 21u18 Bron: Belga

De Vlaamse regering. © belga.

De Vlaamse regering heeft vrijdag een akkoord bereikt over de begrotingscontrole 2017. Er is sprake van een licht overschot van 145 miljoen euro. Daarvan wordt 100 miljoen euro opzijgezet als buffer en gaat er 45 miljoen euro naar nieuw beleid. De primeur voor die nieuwe maatregelen is voor het Vlaams Parlement.

© belga.

Na jaren besparingen was de begrotingscontrole van 2017 niet de moeilijkste klus voor de regering-Bourgeois. Door de positievere economische groeicijfers en de inspanningen van de voorbije jaren stevende de regering-Bourgeois af op een licht overschot. Zoals eerder afgesproken worden de investeringen in de Oosterweel en de ziekenhuizen buiten de begrotingsdoelstelling gehouden.



Finaal is de teller uitgekomen op een licht overschot van 145 miljoen euro. "Op een begroting van meer dan 40 miljard euro is dat eigenlijk een evenwicht", aldus minister-president Geert Bourgeois.De Vlaamse begroting is ook van plan om voorzichtig om te gaan met dat overschot. Zo komt er volgens minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein een buffer van 100 miljoen euro om eventuele tegenvallers op te vangen. Daarnaast gaat er 45 miljoen euro naar nieuw beleid. Wat die maatregelen precies zijn, wil de regering in primeur aan het Vlaams Parlement vertellen.



Wat wel bekend is, is dat de maatregelen gespreid worden over verschillende domeinen en dat het vooral zal gaan om éénmalige maatregelen.Verder raakte nog bekend dat de middelen voor het Rampenfonds worden opgetrokken met 31,6 miljoen euro. Zo komt het totaalbedrag voor het Rampenfonds voor 2017 uit op 57,8 miljoen euro. Dat moet voldoende zijn om alle rampendossiers voor 2017 op te vangen.