Tweede West-Vlaams dorp wordt ontruimd door groot salpeterzuurlek, provinciaal rampenplan van kracht

Bart Boterman

31/03/17 - 18u31 Bron: Eigen berichtgeving

Toxicoloog Tytgat: "In theorie kunnen dampen dodelijk zijn"

© Facebook.

In Zevekote bij Gistel is er in de vooravond een zwaar salpeterzuurlek in een mestverwerkingsbedrijf ontstaan. Het giftige gas komt in een grote massa vrij en verspreidt zich in de vorm van een gele wolk richting centrum Zevekote en Gistel. Er werd een perimeter van een kilometer ingesteld en heel Zevekote werd ontruimd. Sinds 21 uur werd ook een tweede dorp, Sint-Pieters-Kapelle, ontruimd, nadat de wind van richting was veranderd. De inwoners van Gistel krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Ook wie langs de E40 in Gistel passeert, houdt best alle ramen gesloten en zet de ventilatie uit.

© Bart Boterman. De inwoners van Zevekote werden geëvacueerd. © Benny Proot. Het salpeterzuur kwam in de vooravond vrij, bij een mestverwerkingsberijf in Zevekote, een dorp nabij Gistel, nadat een scheur was ontstaan in een tank met zo'n 25.000 liter salpeterzuur. De omstandigheden waarin het lek ontstond, zijn voorlopig onduidelijk. "Die tank was voor zo'n 60 procent gevuld", aldus burgemeester Bart Halewyck (CD&V). Via het lek kwam al snel een gele, giftige wolk vrij.



De lokale brandweer kwam ter plaatse, maar moest wegens de gevaarlijke situatie hulp inroepen. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd en de brandweerkorpsen van Gistel, Oostende, Middelkerke en Leke kwamen ter plaatse, net als de civiele bescherming. Ook een speciaal team is aangekomen om het lek te dichten. Dat is op dit moment nog steeds bezig met het lek te dichten.



Meteen nadat het lek was ontstaan, werd een ruime perimeter ingesteld. Alle toegangswegen tot Zevekote zijn door de politie afgesloten en de brandweer probeert de gifwolk te benevelen met water.

Twee dorpen ontruimd © Bart Boterman. Een zeshonderdtal inwoners van Zevekote zijn allemaal geëvacueerd. Zij worden opgevangen in het cultureel centrum Zomerloos in Gistel of bij familie. Het Rode Kruis is daar massaal ter plaatse en controleert de inwoners die met ademhalingsproblemen kampen. Voorlopig is niemand naar het ziekenhuis afgevoerd. Er waren ook vier agenten die kampten met ademhalingsproblemen. Zij kregen extra zuurstof toegediend, maar moesten evenmin naar het ziekenhuis.



Omstreeks 21 uur werd duidelijk dat de situatie erger was dan aanvankelijk gedacht. Door het draaien van de wind, werd ook overgegaan tot de evacuatie van Sint-Pieters-Kapelle, een naburig dorp. Ook in dat dorp wonen een vijfhonderdtal mensen. Van het gemeentelijk rampenplan werd ook overgegaan naar het provinciaal rampenplan. Intussen is ook duidelijk dat alle geëvacueerde inwoners de nacht elders zullen moeten doorbrengen.



Ook alle andere inwoners van Gistel krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Dat gaat om ruim 11.000 mensen. Ook wie langs de E40 in Gistel passeert, houdt best alle ramen gesloten en zet de ventilatie uit. Door de draaiende wind is het nog onduidelijk welke andere dorpen in de buurt gevaar lopen.