Politie onderzoekt verdacht overlijden van vrouw in Gent

Bewerkt door: FT

31/03/17 - 18u06 Bron: Belga

© Jürgen Eeckhout.

Een vrouw is gisteren of vandaag in verdachte omstandigheden om het leven gekomen in een appartementsgebouw aan de Neermeerskaai in Gent. De Gentse politie onderzoekt momenteel samen met het labo en het parket de precieze omstandigheden van het overlijden. Meer informatie is er voorlopig nog niet beschikbaar. De politie en het parket willen nog geen details kwijt over de zaak. Er wordt alleen bevestigd dat het om een onderzoek gaat naar een verdacht overlijden.