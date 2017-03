Politie vindt 87 kilo marihuana en plantage van 1.500 cannabisplanten

EB

31/03/17

Brussel/Tubeke De lokale politie van de zone Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) heeft gisteren een 22-jarige man opgepakt die in het bezit bleek van 87 kilo marihuana en verantwoordelijk was voor een plantage van 1.500 cannabisplanten in Tubeke. De man is ter beschikking gesteld van het Brusselse parket. Dat meldt het parket.