Moeder opgepakt omdat ze onterecht rondbazuint dat dochter (12) verkracht is

Bjorn Maeckelbergh

31/03/17 - 10u49 Bron: Eigen berichtgeving

Ter illustratie. Volgens de moeder gebeurde het misbruik aan een voetbalveld in Wemmel. De 13-jarige jongen zou het meisje misbruikt hebben toen ze op zoek was naar de bal die in de struiken was beland. © Thinkstock.

wemmel Een vrouw uit Wemmel riskeert een celstraf omdat ze in de gemeente rondbazuinde dat haar dochter van 12 jaar verkracht was door een jongen van 13. Daarnaast bedreigde ze ook de jongen en zijn familie. Intussen is gebleken dat de verkrachting van a tot z verzonnen was.

Toen mijn zoon een broodje ging kopen, vroegen mensen of hij niet beschaamd was en niet beter binnen zou blijven. Sommigen noemden hem vlakaf een 'vuile verkrachter' Vader van de 13-jarige jongen Begin november kreeg een man uit Wemmel telefoon van de moeder van het 12-jarige meisje. "De vrouw weende en zei dat mijn zoon haar dochter had verkracht." Volgens de moeder gebeurde het misbruik aan een voetbalterrein in Wemmel. De jongen en een kameraad zouden aan het meisje gevraagd hebben om hun voetbal te helpen zoeken in de struiken. "'Toen heeft uw zoon mijn dochter misbruikt', zei de moeder me. Volgens haar kon ze dit bewijzen met een medisch onderzoek. Ondanks haar beschuldigingen heb ik op geen énkel moment geloofd dat mijn zoon schuldig was."



De voorbije vier maanden waren volgens de man een hel. "Al bij al is Wemmel een dorp. Iedereen kent iedereen. Toen mijn zoon een broodje ging kopen, vroegen mensen of hij niet beschaamd was en niet beter binnen zou blijven. Sommigen noemden hem vlakaf een 'vuile verkrachter'. Ook op sociale media kreeg hij de volle laag. Da's zwaar voor een jongen die niets heeft gedaan. Enkel zijn beste vrienden bleven over."



De speurders doorprikten uiteindelijk het verhaal van het meisje. "Door hun open en kritische geest tijdens het onderzoek hebben ze een einde gemaakt aan de ellende voor die jongen en zijn gezin", zegt hun advocaat Sven Mary. Lees ook Meisje verzon verkrachting door minderjarige voetballers in Wemmel

