12-jarige jongen teruggevonden nadat hij vermist was

31/03/17 - 09u52 Bron: Federale Politie

In Quartes, een deelgemeente van Doornik, is een 12-jarige jongen teruggevonden nadat hij sinds gisteravond 21 uur vermist was. De politie verspreidde vanmorgen een opsporingsbericht in verband met de verdwijning.