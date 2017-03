Ziek meisje kreeg geen thuisonderwijs: school moet schadevergoeding betalen

EB

31/03/17 - 09u01 Bron: Belga

Geraardsbergen Een meisje met de ziekte van Lyme moet een schadevergoeding van 6.875 euro krijgen van haar voormalige school omdat die naliet haar te helpen om thuisonderwijs te krijgen. Dat heeft het Gentse hof van beroep beslist, zo meldt Het Nieuwsblad.

De nu 20-jarige Emma Bilterijst was te ziek om naar de klas te gaan. Eerst volgde ze nog lessen via Bednet. Maar ze vroeg ook extra ondersteuning via het systeem Tijdelijk Onderwijs aan Huis, wat zou betekenen dat een leerkracht tot vier uur per week bij haar thuis les zou komen geven. De school, het Sint-Catharinacollege in Geraardsbergen, ging niet op die vraag in.



De school reageert in Het Nieuwsblad verrast op de veroordeling. "Het hof neemt een heel ander standpunt in dan de rechter in eerste aanleg, die ons wel gelijk gaf", zegt advocaat Jan Vande Moortel. Hij onderzoekt of het mogelijk is om naar het Hof van Cassatie te trekken.