Europa leent NMBS 600 miljoen voor nieuwe rijtuigen

Door: redactie

31/03/17 - 07u30 Bron: Belga

© Foto Baert Marc.

Spoorwegmaatschappij NMBS krijgt een lening van 600 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB) voor de aankoop van nieuwe rijtuigen. Beide instanties tekenden daarover recent nog een akkoord, zo schrijft Le Soir vandaag. De miljoenenlening dient om 445 nieuwe dubbeldeksrijtuigen aan te te kopen en moet 46 procent van die investering financieren.

Volgens Le Soir is het de eerste keer dat de EIB, het instituut voor langetermijnfinanciering van de EU, de NMBS geld leent. Bovendien gaat het gezien het hoge bedrag om een "groot dossier", zo valt te horen bij de bank zelf.



De lening heeft een looptijd van 25 jaar. De rentevoet wordt bepaald bij de uitbetaling, maar een lening bij de EIB is in principe erg voordelig.



Brugse rijtuigen

De 445 nieuwe rijtuigen kosten in totaal 1,3 miljard euro. De rijtuigen werden eind 2015 besteld bij het consortium Bombardier-Alstom. Ze zullen gebouwd worden bij Bombardier in Brugge. De NMBS verwacht de eerste levering in september 2018, de hele bestelling moet tegen 2021 rond zijn.



Sinds 2012 is het bedrag dat de Europese Investeringsbank aan projecten in ons land heeft geleend, bijna verdubbeld, zo merkt Le Soir nog op. In 2016 investeerde de bank 2,28 miljard euro in ons land. De laatste 5 jaar gaat het om een totaal van meer dan 9 miljard euro, ongeveer 30 procent van het totale investeringsbedrag.