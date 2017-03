E40 in Merelbeke opnieuw open na werken

Door: redactie

31/03/17 - 05u49 Bron: Belga

Wegenwerken op de E40. (Archieffoto) © belga.

De E40 in Merelbeke is opnieuw open voor het verkeer in beide richtingen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum vandaag kort voor 05.30 uur op Twitter. De autosnelweg werd afgesloten om werken uit te voeren, maar die zijn nu afgerond.