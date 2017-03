Buren redden leven van aangereden studente in Gent

KEN STANDAERT

"Gelukkig hoorden buren de klap: daardoor is ons meisje er nog." Dat zegt de papa van Justine Teirlinck (22), die zwaargewond raakte toen ze 's nachts met haar fiets opgeschept werd vlak bij de Gentse Overpoort. De chauffeur, een jongeman van 20, reed door.

In het Gentse Jan Palfijnziekenhuis herstelt Justine, die afkomstig is uit het Oost-Vlaamse Mater bij Oudenaarde, van een schedelfractuur en een complexe bekkenbreuk. De laatstejaarsstudente Tuinbouw en Groenbeheer aan de Gentse universiteit werd donderdagnacht om 3.35 uur aangereden, op een oversteekplaats voor fietsers bij de Charles De Kerchovelaan en de Kunstlaan in Gent.



"Ons meisje is echt door het oog van de naald gekropen", vertellen haar ouders Jo Teirlinck en Isabelle Vander Linden. Zij kregen gisterochtend van de politie het soort telefoontje dat elke ouder vreest. "De artsen op intensieve houden haar bij bewustzijn", vertellen ze. "Justine wordt continu in de gaten gehouden, om te voorkomen dat er bloedklonters naar haar hersenen gaan. Maar ze is stabiel nu en krijgt zware pijnstillers."