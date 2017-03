Deze video bewijst het: Antwerpen heeft wel bergen

MVDB

30/03/17 - 22u09

Het standbeeld van Pieter-Paul Rubens en de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal mochten uiteraard niet ontbreken in het filmpje. © rv.

Ronde Van Vlaanderen Antwerpen steekt Brugge de loef af en organiseert zondag voor het eerst de start van de Ronde van Vlaanderen.

Een ludiek filmpje van de Stad Antwerpen laat zien dat de Sinjoren daar eigenlijk al jaren klaar voor zijn. Dat wordt aangetoond met voorbeelden uit het rijke historische verleden die in het plat 'Antwôarps' worden aangeprezen.



Wie denkt dat er in Antwerpen geen bergen zijn, heeft het mis. 't Stad heeft er zelfs in overvloed, althans zo klinkt het in de video. Wie het accent niet verstaat, kan toch volgen door de ondertitels.