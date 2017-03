Zware verkeershinder op Brusselse binnenring door gekantelde vrachtwagen

Bewerkt door: ADN

Het verkeer op de Brusselse binnenring ondervindt vanavond zware hinder van een vrachtwagen die gekanteld is ter hoogte van het Leonardkruispunt. Het gevaarte verspert er de aansluiting van de binnenring met de E411, wat een file veroorzaakt die gaat tot in Wezembeek-Oppem. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum dreigt de hinder nog een hele tijd aan te slepen. Het verkeer krijgt dan ook de raad de omgeving te vermijden.

Wie vanuit de knooppunten Groot-Bijgaarden, Machelen, Sint-Stevens-Woluwe of Strombeek-Bever naar de E411 richting Namen wil, doet dat best via de buitenring. Het plaatselijk verkeer moet de snelweg verlaten via de uitrit Tervuren-Vier Armen en de omleiding volgen tot het Leonardkruispunt waar het opnieuw de snelweg op kan. Ook op die omleiding staan files.



Op de E411 Brussel-Namen is ter hoogte van Jezus-Eik ook een ongeval gebeurd, waardoor er daar twee rijstroken versperd zijn.