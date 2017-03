Ingrid Pira (Groen): "Wie kritisch is bij de Vlaamse overheid wordt weggewerkt. Systematisch en brutaal"

Bewerkt door: ADN

dossier Lyubayeva Vlaams parlementslid Ingrid Pira (Groen) trekt aan de alarmbel. In een bericht op haar website schrijft ze dat kritische (top)ambtenaren bij de Vlaamse overheid weggewerkt worden. "Ik schrijf wat vele politici over grenzen van meerderheid en oppositie zeggen of fluisteren in de wandelgangen van het parlement: wie kritiek heeft moet weg", klinkt het. Volgens haar brandt er één vraag op vele lippen: "wie is de volgende?".