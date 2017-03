Zware rellen aan Turkse ambassade Brussel: "Drie personen neergestoken"

Door: Freya De Coster

Voor- en tegenstanders Erdogan clashen

Aan de Turkse ambassade in Brussel zijn deze namiddag om 16.00 uur gevechten uitgebroken tussen voor- en tegenstanders van Turks president Recep Tayyip Erdogan. Er is sprake van verschillende gewonden. Volgens verschillende bronnen zijn drie mensen neergestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ordediensten zijn tussenbeide gekomen. Volgens onze bronnen is de rust nog niet teruggekeerd en raken de gemoederen opnieuw verhit.