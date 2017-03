Jambon boos over heisa persconferentie De Wever: "Ga vooral nog weken verder, ik ga verder met beheren terreurniveau 3"

Bewerkt door: ADN

30/03/17 - 17u34 Bron: Belga

© belga.

incident Meir Indien het federaal parket de Antwerpse korpschef had verboden een persconferentie te geven na het Meir-incident, dan zal daar wel een schriftelijk spoor van zijn, op basis waarvan dan een onderzoek kan volgen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vandaag verklaard in de Kamer, waar opnieuw kritiek kwam op de "profileringsdrang" van zijn partijgenoot en Antwerps burgemeester Bart De Wever.

Minister Jambon is de vragen over de persconferentie van burgemeester De Wever en korpschef Serge Muyters vorige week duidelijk beu. "Ga vooral hier nog dagen en weken mee verder om dit uit te puren. Maar excuseer mij, ik ga mij bezighouden met het beheren van terroniveau 3", lanceerde minister Jambon tijdens het vragenuurtje. "Ik vind dat iets belangrijker."

Geens Aanleiding voor de vragen van Groen, sp.a en CD&V waren de uitspraken van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Hij verklaarde woensdag dat het federale en Antwerpse parket de burgemeester en de politie hadden afgeraden of zelfs verboden zo kort na de aanhouding over het dossier te communiceren. Ook stelde minister Geens dat de inhoud van de communicatie op voorhand niet was doorgenomen met het parket.

Onderscheid tussen rol burgemeester en korpschef © belga. De minister maakte het onderscheid tussen de rol van de burgemeester en die van de korpschef. Tijdens contact met De Wever stelde het parket dat het "liever niet had" dat er een persconferentie zou plaatsvinden. Jambon verwees echter naar de scheiding der machten. De burgemeester kan zelf beoordelen of hij een communicatie opportuun acht met het oog op de openbare orde, luidde het.



De minister stelde dat de verdachte met hoge snelheid over de Meir reed, "met de bedoeling voetgangers omver te rijden", en dat er overal reeds informatie circuleerde. Jambon ziet er dan ook geen graten in dat de burgemeester antwoord wilde bieden op vragen die werden gesteld.



Wat de korpschef betreft, zegt het federaal parket dat er een verbod was om te communiceren, terwijl Muyters had begrepen dat het parket die persconferentie "liever niet" zag gebeuren. "Als er een formeel verbod was, neem ik aan dat er wel een schriftelijk spoor van zal zijn", luidde het.

Van Hecke: "Dit is de 21ste eeuw" "Veiligheid van de Antwerpenaren in gevaar gebracht voor het moment de gloire van de burgemeester" Stefaan Van Hecke (Groen) Die uitspraak deed verschillende vraagstellers de wenkbrauwen fronsen. "Dit is de 21ste eeuw. In zo'n situatie wordt gebeld", zei Stefaan Van Hecke (Groen). Hij laakte dat de "veiligheid van de Antwerpenaren in gevaar is gebracht voor het moment de gloire van de burgemeester".



Raf Terwingen (CD&V) heeft begrepen dat de boodschap mondeling werd doorgegeven en dus niet traceerbaar is. Hij is het er mee eens dat een burgemeester zelf een inschatting moet kunnen maken, maar waarschuwde toch dat terreurniveau 3 nog van kracht is. "Dan is communicatie minder belangrijk dan veiligheid".

Communicatie van het parket Jambon herinnerde nog eens aan wat er inhoudelijk werd verteld op de persconferentie. In de communicatie van het parket zat "drie keer meer" info, aldus Jambon. "Wat is het probleem? Wat is in godsnaam het probleem?" "In communicatie van parket zat drie keer meer informatie. Wat is dan het probleem? Wat is in godsnaam het probleem?" Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA)