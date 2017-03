Man slaat agenten werkonbekwaam: 18 maanden met uitstel

EB

30/03/17 - 16u32 Bron: Belga

© photo news.

Mechelen De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een man veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel, omdat hij drie agenten had aangevallen. De agenten werden opgeroepen nadat de man zijn inmiddels ex-partner agressief had behandeld. De beklaagde moet ook een boete van 600 euro betalen, waarvan de helft met uitstel.

De politie werd verwittigd door de moeder van de ex-partner van de man, nadat zij een onrustwekkend sms'je van haar dochter ontving met de boodschap 'bel de politie'.



Ter plaatse aangekomen konden de agenten vaststellen dat de man zeer geagiteerd was en dat zijn toenmalige vriendin aan het huilen was. De man sloeg de voordeur dicht, waarop zijn vriendin kwam zeggen "dat het allemaal zo erg niet was".



Toen de man opnieuw de deur wilde dichtslaan, kon de politie dit verhinderen door hem vast te grijpen. Daarop ontstond tumult en hield de man een hoofdinspecteur van de zone Mechelen-Willebroek ruim 5 seconden in een wurggreep. De agent was hierdoor 8 dagen werkonbekwaam.



De twee andere aanwezige agenten konden de man amper de baas, maar uiteindelijk kalmeerde hij toch en ging hij mee naar het commissariaat. Daar sloegen zijn stoppen echter opnieuw door. De twee andere agenten waren respectievelijk 2 en 3 dagen werkonbekwaam.



De beklaagde beweert zelf slachtoffer te zijn geweest van agressieve agenten. Hij zou zich naar eigen zeggen enkel verdedigd hebben om een nekblessure waar hij volgens hem last van had, niet erger te maken.



De rechtbank veroordeelde de man tot 18 maanden cel, waarvan enkel de voorlopige hechtenis effectief is. Hij moet zich ook aan enkele voorwaarden houden, zoals het actief zoeken naar werk of een opleiding volgen.