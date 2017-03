Moeder van meisje dat verkrachting door voetballers verzon in verdenking gesteld voor belaging

KV

WEMMEL De moeder van het twaalfjarige meisje dat een verkrachting had verzonnen is door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor belaging. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde. De moeder zou een zeer actieve rol gespeeld hebben bij de verspreiding van het verhaal.

Het meisje beweerde dat ze begin november verkracht was vlakbij het voetbalveld van KVK Wemmel. Twee jongens, 14 en 15 jaar oud, waren toen na de training nog een balletje aan het trappen op dat veld en zouden hun bal in de struiken getrapt hebben toen ze voorbij kwam. Ze zouden haar gevraagd hebben mee te helpen zoeken naar hun voetbal, waarna een van de twee haar zou haar hebben misbruikt terwijl de andere op de uitkijk stond. Na afloop zouden ze haar gezegd hebben dat wat er gebeurd was "normaal" en "helemaal niet zo erg" was.



Het meisje verzweeg naar eigen zeggen de feiten, tot ze met Kerstmis met een slecht rapport thuiskwam, wat voor haar uitzonderlijk was. Pas nadat haar ouders haar gevraagd hadden wat er scheelde, kwam ze met het verkrachtingsverhaal op de proppen, waarna de ouders naar de politie stapten en klacht indienden.



Het parket Halle-Vilvoorde stelde een onderzoek in, maar daaruit bleek dat het meisje de feiten niet zozeer verzwegen had als wel volledig verzonnen had. Het onderzoek naar de beweerde verkrachting werd daarop afgesloten en zonder gevolg geklasseerd, maar woensdag werd de moeder van het meisje opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die stelde haar in verdenking voor belaging van een van de twee jongens en zijn ouders.