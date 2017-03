Door: redactie

De populariteit van De Wever taant niet. Een op drie Antwerpenaren behoudt het vertrouwen in hem als burgemeester en zou hem opnieuw verkiezen. Wouter Van Besien wordt, net als zijn partij, tweede in de peiling. Met vijftien procent is hij net populairder dan Kris Peeters die op veertien procent strandt. Kersvers voorzitter van sp.a in Antwerpen Tom Meeuws heeft het vertrouwen van een Antwerpenaar op tien.