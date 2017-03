Door: Tom Vierendeels

30/03/17 - 13u35 Bron: Eigen berichtgeving

© Tom Vierendeels.

Affligem Op de E40 richting Gent is het momenteel filerijden door een vrachtwagentrailer die volledig uitgebrand is. Dat gebeurde ter hoogte van het op- en afrittencomplex in Affligem. Niemand raakte gewond.