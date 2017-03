EB

30/03/17

Het lichaam van een 41-jarige vrouw is gisteravond aangetroffen in Asquillies, deelgemeente van het Henegouwse Quévy. Het parket van Bergen heeft een onderzoek geopend naar opzettelijke doodslag naar de vriend van het slachtoffer. Die man werd echter nog niet in beschuldiging gesteld.