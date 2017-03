Drie Roemenen krijgen 18 maanden cel voor koperdiefstal uit Ford Genk

EB

Drie mannen die vorig jaar op heterdaad werden betrapt terwijl ze koper uit de voormalige Ford-fabriek in Genk aan het stelen waren, zijn vandaag door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf.

Op 6 oktober 2016 werden drie personen opgemerkt op beelden van de bewakingscamera. Vijf agenten van de politiezone Midlim gingen ter plaatse en vonden in verschillende hallen opgerolde en reeds gestripte koperkabels. In de C-hal betrapten ze drie Roemeense mannen die bezig waren met kabels te ontdoen van de hun koperen bedrading. Toen de agenten zich kenbaar maakten sloegen de drie op de vlucht. Twee van hen konden na een korte achtervolging opgepakt worden. Bij hun arrestatie geraakten twee agenten lichtgewond.



De derde man werd bij een inspectie van een hal teruggevonden in het plafond. De man beweerde dat hij daar lag te slapen omdat hij de dag erop als lasser in de buurt moest werken. Aan dat verhaal hechtte de rechter weinig geloof.