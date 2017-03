Vier leden van Brusselse stadsbende veroordeeld voor reeks inbraken in Vlaamse bedrijven

EB

Vier twintigers uit Etterbeek zijn door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot celstraffen van 6 tot 20 maanden. De vier maakten deel uit van de stadsbende 'Rolin' en werden verantwoordelijk geacht voor een reeks inbraken bij bedrijven in Zaventem, Sint-Niklaas, Groot-Bijgaarden en Kruibeke. De rechtbank oordeelde echter dat slechts een deel van de feiten bewezen was. Het onderzoek naar de inbraken liep niet van een leien dakje en maakte zelfs een omweg naar de Franse hoofdstad Parijs.

Het onderzoek naar de bende begon eind 2014, toen in enkele dagen meermaals werd ingebroken bij bedrijven in Zaventem. Op 26 december braken inbrekers met een koevoet de poort van een speelgoedbedrijf open en ze gingen er vandoor met 35.000 euro. Diezelfde nacht probeerden ze ook nog in te breken bij een groothandel in informatica en kantoormachines, zonder succes. Een getuige merkte toen wel een Porsche Cayenne op.



Drie dagen later, op 29 december, dook dezelfde Porsche Cayenne opnieuw op bij hetzelfde informaticabedrijf en ditmaal konden de inbrekers 7 iPhones en 56 laptops stelen. De toegesnelde politie opende nog het vuur op de Porsche, omdat die op haar inreed, maar de inbrekers konden ontkomen.



Een kleine week later, op 6 januari, werd de Porsche Cayenne aangetroffen in Sint-Agatha-Berchem. De politie besloot het voertuig enkele dagen te observeren maar toen dat niets opleverde, werd de wagen in beslag genomen. De Porsche bleek gestolen in Parijs, waar op dat moment een bende autodieven actief was die een wel heel ingenieuze werkwijze had. De bendeleden stelden zich op vlakbij een sjiek restaurant en wanneer een interessante wagen kwam aanrijden, deden ze zich voor als parkeerbediendes van het restaurant, waarna de nietsvermoedende eigenaar hen het voertuig toevertrouwden.



Toen de bende opgepakt werd, bekenden de autodieven dat ze vijf wagens, waaronder een VW Touareg en de bewuste Porsche Cayenne, hadden afgeleverd aan een groepje Belgen, vlakbij een hotel in Diegem. Verder verhoor van de Franse autodieven leverde een aantal gsm-nummers op die bleken toe te behoren aan een groep Etterbeekse twintigers, van wie het DNA ook aangetroffen was in de teruggevonden Porsche. De VW Touareg die in Parijs was gestolen, was intussen ook opgedoken bij een inbraak bij dienstenchequebedrijf Sodexo, waar een brandkast gestolen was.



De Etterbeekse twintigers werden door de lokale politie Montgomery (Etterbeek/Sint-Pieters-Woluwe/Sint-Lambrechts-Woluwe) herkend als leden van de stadsbende Rolin. Hen arresteren bleek minder eenvoudig omdat andere bendeleden de omgeving waar de verdachten zich schuilhielden nauwgezet in het oog hielden en alarm sloegen als de politie verscheen. Uiteindelijk konden de verdachten toch opgepakt worden en bij huiszoekingen trof de politie sporen aan die hen linkten aan inbraken in bedrijven in Sint-Niklaas, Groot-Bijgaarden en Kruibeke.



Het parket vervolgde uiteindelijk vijf verdachten, van wie er vier al gekend waren door het gerecht. Twee van hen hadden al strafregisters van respectievelijk 11 en 17 bladzijden lang opgebouwd. Er werden straffen geëist van 2 tot 6 jaar, maar het uiteindelijke oordeel was een stuk milder. Eén van de vijf verdachten werd volledig vrijgesproken, twee anderen die recent nog veroordeeld waren voor gelijkaardige feiten, kregen bijkomende celstraffen van respectievelijke 1 jaar en 6 maanden, en de twee laatste verdachten kregen celstraffen van 1 jaar en 20 maanden.