Dader vluchtmisdrijf in Gent meldt zich bij politie

avh

30/03/17 - 16u35 Bron: eigen berichtgeving

© Jurgen Eeckhout.

In het onderzoek naar het verkeersongeval met vluchtmisdrijf afgelopen nacht in Gent, heeft de politie een verdachte gearresteerd. Bij dat ongeval raakte een 22-jarige fietsster levensgevaarlijk gewond. De verdachte is een jongeman van 20 jaar uit Kortrijk, die zich zelf kenbaar gemaakt heeft bij de politie.