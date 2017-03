Medewerkers overwogen klacht tegen door Homans gebuisde diversiteitsambtenaar

Door: redactie

30/03/17 - 07u12 Bron: Belga

Een slecht evaluatierapport is niet het enige wat diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva mogelijk haar ontslag zal opleveren. Meerdere medewerkers stapten al naar de ombudsdienst om hun beklag te doen over haar, bericht De Morgen.

De krant citeert uit het evaluatierapport van Lyubayeva. Kort samengevat komt het erop neer dat de scores die de diversiteitsambtenaar zichzelf geeft systematisch hoger liggen dan die van minister Liesbeth Homans (N-VA). Die van haar medewerkers liggen tussenin. Lyubayeva meent dat Homans haar niet kan beoordelen omdat ze haar nog maar een paar keer heeft ontmoet en nooit ingaat op haar uitnodigingen.



Pesterijen

Wat de evaluatierapporten niet vermelden, schrijft De Morgen, is dat er drie medewerkers, op een totaal tussen tien en twaalf, naar de vertrouwenspersoon stapten sinds het aantreden van de diversiteitsambtenaar. Ze deden hun beklag over de leiderschapskwaliteiten van Lyubayeva. Twee overwogen zelfs een klacht wegens pesterijen.



Lyubayeva minimaliseert volgens De Morgen de zaak. "Er waren destijds verschillende herstructureringen aan de gang", zegt ze. "Veel mensen waren bang voor hun job." De krant sluit niet uit dat dit meespeelt in het ontslag dat Homans naar alle waarschijnlijkheid voorbereidt.