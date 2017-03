Tommelein: "VREG heeft berekening gemaakt op basis van plan dat ze niet kent"

Door: redactie

Dat de plannen met Eandis en Infrax maar een impact van 1 procent zou hebben op de stroomfactuur is volgens Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) een berekening die niet gebaseerd is op zijn plannen. "De VREG heeft die berekening gemaakt op basis van een plan dat ze niet kent", aldus Tommelein in het Vlaams Parlement.

Tommelein liet gisteren in 'Het Nieuwsblad' en 'De Standaard' verstaan dat hij het beheer van het distributienet wil onderbrengen in één Vlaamse werkmaatschappij. Een gedeeltelijke beursgang zou de burger ook meer inspraak kunnen geven. De lokale intercommunales kunnen blijven, maar hun regionale bestuurscomités moeten kleiner worden en er mogen ook geen zitpenningen meer worden betaald.



De Vlaamse Energieregulator (VREG) merkte echter op dat de impact van de plannen op de stroomfactuur beperkt zou blijven tot 1 procent. Volgens Tommelein is die berekening van de VREG niet gebaseerd op zijn plannen, maar op een studie waarin sprake is van een besparing van 35 miljoen euro. "Dat terwijl Eandis en Infrax zelf spreken van een bedrag van 100 miljoen euro", aldus de Open Vld-minister.



"Plannen liggen nog niet volledig op tafel"

Bovendien vindt hij de discussie over de impact op de factuur voorbarig. "Vooral omdat mijn plannen nog niet volledig op tafel liggen. Het is beter om de discussie over wat de hele operatie opbrengt te voeren op het moment dat duidelijker is wat die operatie exact inhoudt", aldus Tommelein. De Open Vld-minister zegt dat hij verder zal overleggen en nadien met een uitgewerkt plan naar de regering zal trekken.



De minister wil ook niet minnetjes doen over mogelijke impact van de operatie. "Elk element -hoe klein ook- dat ik kan gebruiken om de factuur te verlagen, zal ik ook gebruiken", klonk het nog.